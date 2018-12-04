Корабль NASA долетел до самого опасного для Земли астероида

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приступило к изучению астероида Бенну, который является потенциально самым опасным для Земли.

Как сообщила пресс-служба организации, накануне космический корабль OSIRIS-REx, который был отправлен для изучения небесного тела более 2 лет назад, прибыл к месту назначения, преодолев более двух миллиардов километров.

Аппарат передал в NASA несколько фото Бенну. Ученые опубликовали снимки, на которых астероид совершает полное вращение вокруг своей оси.

Предполагается, что исследования продлятся год. Зонд будет изучать астероид с помощью пяти научных приборов и в результате должен собрать образцы породы и привести их на Землю. Завершение миссии планируется в сентябре 2023 года.

Астроид Бенну был открыт 11 сентября 1999 года. Его радиус составляет 510 метров. Первоначально ученые посчитали, что небесное тело не опасно для Земли, однако повторные расчёты показали, что вероятность падения астероида на Землю равна 1⁄4000, а дата возможного падения находится в рамках 2169 и 2199 года. Его падение на Землю было бы сравнимо со взрывом 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте – это почти в 20 раз больше, чем взрыв от Царь-бомбы – мощнейшего взрывного устройства, которое было испытанно человечеством (мощность взрыва около 58 мегатонн тротила).

NASA считает этот астероид наиболее потенциально опасным для Земли объектом.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 04.12.18

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