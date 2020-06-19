Ученые нашли способ избежать столкновения астероидов с Землей

Астрономы предложили использовать трос, чтобы избежать столкновения Земли с массивным астероидом. Об этом сообщает издание EPJ Special Topics.

Специалисты Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико предлагают изменять траекторию астероидов, угрожающих Земле. Большие небесные тела нужно связывать тросом с метеоритами поменьше и тогда они будут смещаться с первоначального курса.

Ученые провели компьютерное моделирование, которое доказало правдивость этого утверждения. Астрономы хотят опробовать идею на астероиде Бенну. Предположительно, он приблизится к Земле во второй половине XXII века. Вероятность столкновения Бенну с нашей планетой составляет 1 к 4000.

Специалисты подчеркивают, что применять предложенный способ нужно заранее, чтобы опасный массивный астероид гарантированно пролетел мимо Земли.

Сан-Хуан, Зоя Осколкова

Сан-Хуан. Другие новости 20.06.20

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