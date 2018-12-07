Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует шизофрению

Ученые определили витамин, дефицит которого у новорожденных провоцирует развитие шизофрении в будущем. Выяснилось, что у младенцев с нехваткой витамина D риск развития шизофрении во взрослом возрасте на 44% выше, чем у детей с нормальным уровнем биологически активных веществ. Такой вывод сделали нейробиологи из Квинслендского института мозга и Орхусского университета, передает Eurekalert.

«Шизофрения представляет собой группу плохо изученных нарушений головного мозга, характеризующихся такими симптомами, как галлюцинации, бредовые идеи и когнитивные нарушения. Поскольку развивающийся плод полностью зависит от витамина D в организме матери, обеспечение беременных адекватным уровнем витамина D может предотвратить некоторые случаи развития шизофрении», – уверен профессор Джон МакГрат.

В ходе исследования нейробиологи изучили данные о более 2600 шизофреников. В частности, специалисты проанализировали концентрацию витамина D в образцах крови, взятых у младенцев.

Москва, Иван Гридин

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