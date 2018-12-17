«Назад в будущее» – возможно: ученые показали, как выглядит временная петля

Ученые из Массачусетского университета смогли доказать, что путешествие во времени возможно. Физикам удалось создать теорию создания временной петли, которая может позволить человеку перемещаться в прошлое и будущее, пишет The Conversation,

Ученые обратили внимание, что, согласно общей теории относительности, предложенной Альбертом Эйнштейном в 1915-1916 года, время может искажаться до такой степени, что оно фактически «сворачивается в себя», что приводит к временной петле.

Однако более поздние исследования поставили эту теорию это под сомнение. Например, в «Гипотезе о защите хронологии» одного из известнейших физиков, популяризатора науки, Стивена Хокинга говорится, что природа не допускает изменений в своей прошлой истории, что избавляет от парадоксов.

Как отмечает издание, речь в частности, идет о «парадоксе дедушки», в котором путешественник возвращается в прошлое и убивает своего деда. Это меняет ход истории и возникает противоречие: путешественник не мог бы родиться и поэтому не может существовать и, соответственно, убить дедушку. Таким образом, в большинстве современных теорий ученые сходились на том, что путешествия во времени невозможны. Стоит отметить, что еще одним аргументом «против» возможности существования временных петель является то обстоятельство, что они должны образовываться при наличии в физической системе экзотической материи с отрицательной массой, существование которой не доказано.

Сейчас профессору Массачусетского университета в Дартмуте Кэролайн Маллари удалось создать модель машины времени, для которой не нужна такая «экзотическая материя». Согласно результатам исследования, добиться возникновения временной петли можно, расположив параллельно две очень длинные машины.

Эксперимент

На записи, опубликованной в СМИ видно, что машинами являются два комических корабля. По мере того как космический корабль входит в петлю времени, появляется и его будущее «Я», и можно проследить положение обоих в каждый момент после этого. Эта анимация показывает происходящее с точки зрения внешнего наблюдателя, который видит, как космический корабль входит и выходит из петли времени.

Стоит отметить, что модель Маллари требует, чтобы центр каждой машины имел бесконечную плотность, температуру и давление – сингулярность. По современным теориям, сингулярности находятся в центре черных дыр, однако они должны быть наблюдаемыми и иметь реальные физические свойства. Тогда между кораблями возникнет замкнутая времениподобная кривая.

Проблема заключается в том, что на данный момент ученым не удалось ни доказать, ни опровергнуть существование таких объектов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.12.18

В России утверждены новые правила проведения ЕГЭ и ИГА. / Подводный робот изучит загадочное озеро под льдами Антарктиды. / В Крыму выставят на всеобщее обозрение останки доисторических мастодонтов (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»