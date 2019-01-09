Ученые нашли доказательство существования еще одного измерения

Шведские физики продемонстрировали новую модель расширения Вселенной, которая предполагает наличие другого измерения, а также раскрывает тайну темной материи.

Специалисты из Уппсальского университета предположили, что Вселенная находится на поверхности гигантского пузыря энергии, который состоит из темной материи и расширяется во все стороны, передает Express.

В тот момент, когда была достигнута граница естественного состояния, этот пузырь «ушел» в дополнительное измерение, что объясняет тот факт, что скорость расширения Вселенной постоянно увеличивается.

При этом темная материя является концами струн, которые направляют движение Вселенной. Впрочем, подобное развитие событий, как подчеркивают ученые, может быть верным только в рамках существующей теории струн.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 04.01.19

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