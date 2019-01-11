Физики нашли способ попасть в другое измерение

Исследователи из Массачусетского университета в Дартмуте и Колледжа Джорджия Гвиннетт (США) создали космологическую модель для оценки возможности путешествий во времени и пространстве сквозь черные дыры. Ведущий автор проекта профессор физики Гаурав Кханна рассказал о проделанной работе на портале Science Alert. В частности, они оценили возможность использования черных дыр для путешествий в другое измерение, что, по их мнению, вполне реально.

До сих пор считалось, что пролететь сквозь черную дыру невозможно, так как она благодаря своим свойствам попросту уничтожит космический корабль. Новое исследование показало, что черные дыры не похожи друг на друга, и у некоторых сингулярность может быть очень слабой. В качестве примера они привели большую вращающуюся черную дыру Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути. Моделирование показало, что сингулярность внутри нее технически «слаба». Она не сможет повредить объект, который вступит с ней во взаимодействие.

Как пишет «РГ», в связи с этим исследователи считают, что космический корабль вполне способен «безболезненно» пройти сквозь эту черную дыру. К слову, она расположена относительно недалеко от Земли. Впрочем, проверить гипотезу на практике не удастся, поскольку у ученых пока нет возможности проводить эксперименты в черных дырах.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.01.19

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