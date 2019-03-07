Ученые предложили заглянуть в черную дыру с помощью квантовой телепортации

Американские физики разработали новый метод, который поможет понять, что происходит внутри черных дыр. Для этого ученые прибегли к квантовой телепортации.

Исследователи Мэрилендского университета создали протокол проверки квантового перемешивания информации. Статья с результатами работы ученых опубликована в журнале Nature.

Физики работали с двумя копиями взаимодействующей системы кубитов. Лишь один элемент каждой из копий не был запутан, остальные были перемешаны с элементами другой копии. Ученые уверены, что новая теория может помочь в изучении таких чрезвычайно таинственных объектов, как черные дыры.

«Если каким-то образом забросить в черную дыру запутанный элемент квантовой системы, то можно извлечь данные из-под горизонта событий при помощи его копии. Ну, по крайней мере, теоретически», – утверждает участник исследовательской группы Кевин Лэндсман.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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