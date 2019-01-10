США: Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что российский спутник «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января и сгорел в атмосфере. Вывод о гибели космического аппарата сделан экспертами информационного ресурса слежения SatTrackCam Leiden (Cospar 4353) на основании анализа данных видео, которые запечатлел канал FOX.

«Космос-2430» был выведен на орбиту осенью 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М». Главной задачей спутника было отслеживание запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что связь с аппаратом была потеряна несколько лет назад. Якобы космический аппарат выработал свой ресурс и перестал выполнять поставленные задачи.

К данному моменту информацию о гибели спутника в Минобороны России не комментировали, передает РИА «Новости». В Пентагоне также не уточнили детали произошедшего, заявив лишь, что NORAD не делало официальных объявлений по поводу этого события.

Напомним, 21 декабря 2018 года Россия вывела на орбиту космический аппарат «Космос-2533». За месяц до этого российские космические войска приняли на управление сразу три новых военных спутника – «Космос-2530», «Космос-2531», «Космос-2532».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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