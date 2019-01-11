Ученые: дневная сонливость – симптом тяжелой болезни

Американские медики пришли к неутешительным выводам относительно дневного сна. По их мнению, сонливость в дневное время может свидетельствовать о риске развития приобретенного слабоумия (деменции). Статья об исследовании опубликована в авторитетном научном журнале Science Translational Medicine.

Исследователи проанализировали данные 119 человек старше 60 лет, испытывающих дефицит сна в глубокой фазе. Участники получили переносные электроэнцефалографические мониторы для фиксации мозговых волн. Обработав полученные данные, ученые выяснили, что у пациентов было повышенное содержание тау-белка, который разрушает нейроны и образует в мозге нейрофибриллярные клубки, обнаруживаемые при болезни Альцгеймера.

Отмечается, что к такому негативному эффекту привел именно недостаток сна с полноценной глубокой фазой. В основном это встречалось у тех, кто спал днем. Как отмечает РИА «Новости», болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.01.19

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