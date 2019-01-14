Знаменитый Нобелевский лауреат снова поплатился за скандальные заявления

Американское научное сообщество отреклось от знаменитого ученого Джеймса Уотсона, открывшего структуру ДНК, за его высказывания о неравенстве интеллектуальных способностей разных рас. С соответствующим заявлением выступила Лаборатория «Колд-Спринг-Харбор», где он проработал почти 50 лет.

В Лаборатории подчеркнули, что «однозначно отвергают необоснованные и безрассудные личные мнения», которые Уотсон высказал в документальном фильме, вышедшем в эфир 2 января. «Заявления предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды CSHL, его попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов. Лаборатория осуждает злоупотребление наукой для оправдания предубеждений <…> Заявления, которые он сделал в документальном фильме, полностью и совершенно несовместимы с нашей миссией, ценностями и политикой и требуют разрыва любых оставшихся следов его участия», – говорится в заявлении.

При этом в «Колд-Спринг-Харбор» подчеркнули, что 12 лет назад лаборатория уже была вынуждена предпринимать ограничительные меры в отношении Уотсона за его резкие высказывания. В 2007 году он был освобожден от всех административных обязанностей. Сейчас Лаборатория лишила его звания почетного канцлера, профессора и попечителя.

Стоит отметить, что возмущение ученых вызвало заявление Уотсон, в котором он подверг сомнению идентичность интеллектуальных способностей представителей разных рас. В 2007 году он также заявил о том, что видит в этой связи для Африки «мрачные перспективы».

Уотсон – американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года, которую он получил за открытие структуры молекулы ДНК совместно еще с двумя коллегами.

4 декабря 2014 года российский миллиардер Алишер Усманов на нью-йоркском аукционе Christie's приобрёл за $4,1 млн нобелевскую медаль Уотсона, которую тот выставил из-за финансовых трудностей, а также чтобы отдать часть средств на благотворительность. При этом Усманов вернул награду учёному.

Москва, Мария Вяткина

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