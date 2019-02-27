«Нет денег»: ученые в России перестали получать гранты от государства

Российский научный фонд (РНФ) приостановил выплату грантов на реализацию исследовательских проектов ведущих ученых, в том числе молодым, говорится в сообщении пресс-службы РНФ. Перечисление денег приостановлено из-за непоступления в фонд бюджетных средств – «целевого имущественного взноса Российской Федерации».

Отмечается, что уведомления по грантовым соглашениям направлены организациям и руководителям проектов.

«Фонд возобновит перечисление средств грантов после поступления… субсидии в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд в целях поддержки перспективных исследователей в рамках реализации проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, предусмотренной законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», – говорится в сообщении.

РНФ прилагает все усилия для скорейшего разрешения сложившейся ситуации, однако пока неизвестно, когда поступят средства.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости развития науки в стране и поддержки талантливой молодежи для совершения технологического прорыва.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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