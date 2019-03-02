Ушел из жизни нобелевский лауреат, выдающийся физик Жорес Алферов

Лауреат Нобелевской премии по физике, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни.

О кончине выдающегося ученого сообщила его супруга Тамара Дарская РИА «Новости».

Жорес Алферов умер ночью 2 марта, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «У него до этого был тяжелый приступ», – цитирует политика ТАСС. «Я у него был в больнице, он долечивался… Мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально», – рассказал Зюганов. По его словам, академик перед смертью подготовил письмо на имя президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева о развитии академической науки.

Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что причиной смерти Жореса Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал потерю академика и общественного деятеля невосполнимой.

«По всем параметрам и вкладу Жореса Алферова в развитие российской и мировой науки его признание не только в России, но и в мире, его активная позиция в защиту российской науки, этого человека можно считать ученым высокого калибра», – цитирует Сергеева «Интерфакс».

Напомним, в ноябре прошлого года Жорес Алферов попал в больницу с подозрением на инсульт. Врачи диагностировали у него гипертонический криз. Академик пробыл в больнице более месяца и был выписан в декабре.

Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике в 2000 году. Он получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. С 1991 года по 2017 год он занимал пост вице-президента Российской академии наук. С 1995 года – депутат Госдумы. В 2016 году был переизбран в Госдуму по партийным спискам КПРФ, не являясь членом партии. Также был членом думского комитета по образованию и науке.

Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске. В 1952 году он окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина) по специальности «электровакуумная техника». В 1961 году стал кандидатом наук, в 1970-м – доктором физико-математических наук. В 1972 году Алферов стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году – академиком.

Открытия ученого лежат в основе многих современных технологий. Академик участвовал в создании первых советских транзисторов и полупроводниковых приборов. Его работы имели важное значение для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей. Ученый также работал в области нанотехнологий, полупроводниковой и квантовой электроники. На счету академика более 600 прорывных научных работ, три монографии и патенты на 50 изобретений.

Благодаря его открытиям стало возможным создание волоконно-оптической связи – основы современного интернета, мобильной связи, различных лазеров, которые применяются в космических технологиях, в медицине и в быту.

За вклад в науку Алферов стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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