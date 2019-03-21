Ученые назвали еще одну причину будущего Армагеддона на Земле

Ученые-биологи из Сиднейского университета и университета Кливленда заявили, что рост численности некоторых насекомых на Земле может привести к Армагеддону.

Как пишет iReactor, эксперты подвергли сомнению предположение о вымирании насекомых на планете. Биологи пояснили, что работы на эту тему опирались только на исследования аномального уменьшения конкретных популяций, при этом не учитывалось увеличение популяций других видов.

По оценке авторов исследования, велика вероятность того, что, если численность животных будет уменьшаться, произойдёт рост количества некоторых паразитов и существ, которые являются переносчиками заразы. То есть, насекомые будут менее разнообразны по видовым характеристикам, но более многочисленны.

В связи с этим ученые отмечают, что «не паникуют, а просто предупреждают людей» о возможности наступления некоего подобия Армагеддона.

Между тем научное сообщество критически восприняло эти выводы из-за отсутствия необходимой доказательной базой – вопросы, которые поставлены в этой научной работе, требуют дальнейшего изучения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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