Ученые разрабатывают не вызывающий похмелья алкоголь

Британские ученые разрабатывают алкоголь, который не будет вызывать болезненных ощущений в виде похмелья. Планируется, что в продажу такое спиртное поступит в ближайшие пять лет.

Над разработкой трудится профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт, пишет The Guardian. В основе беспохмельного алкоголя лежит синтетический спирт Alcarelle. Вещество позволяет чувствовать опьянение, но не вызывает интоксикации организма.

Синтетический спирт был создан еще 35 лет назад, однако так и не прошел тестирование на безопасность. К тому же он имеет не очень приятный вкус, от которого ученые хотят избавиться.

Для решения этих задач, а также чтобы получить одобрение регулирующих органов, Натт объединился с диетологами. По его прогнозам, на все тесты и испытания понадобится около трех лет. В результате готовый продукт выйдет на рынок лет через пять.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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