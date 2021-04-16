В России случайно изобрели беспохмельную водку

Российские ученые случайно создали водку, которая не вызывает похмелья. Исследователи работали над лекарством для больных сахарным диабетом.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, авторы беспохмельной водки – ученые из новосибирского Академгородка Николай Баранов и Оксана Афанасьева. Они работали с лишайником ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Это растение обладает свойством выводить токсины из организма.

Специалисты выделили из лишайника олигосахариды и добавляли их в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, но лишился вредных свойств. В частности, его постинтоксикационный эффект уменьшился в целых 20 раз, токсическое действие алкоголя – в два-три раза, и в шесть раз – уменьшилась скорость образования алкогольной зависимости.

Ученые сосредоточат свое внимание на изучении свойств ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. По их мнению, производство беспохмельной водки – это «дело будущего».

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 16.04.21

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