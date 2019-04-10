Астрофизики впервые представили фото черной дыры

Астрономы сегодня впервые показали первое в истории изображение черной дыры. Его обнародовали на пресс-конференции, посвященной проекту по получению первого изображения черной дыры под названием «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope). Брифинг транслирует Национальный научный фонд США.

Чтобы получить изображение черной дыры, астрофизики объединили восемь телескопов в разных частях Земли в один большой условный телескоп. В результате исследований удалось запечатлеть изображение черной дыры в центре галактики M87 в созвездии Девы. Масса черной дыры составляет 6,5 млрд масс Солнца. Галактика M87 находится на расстоянии 55 млн световых лет от Земли.

Ученые пообещали, что в дальнейшем будет много интересных открытий в изучении черных дыр в рамках проекта «Телескоп горизонта событий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

Ученые предложили использовать бактерии для строительства дорог. / Ученые обнаружили сходство между мамонтами и неандертальцами. / Ученые занялись проблемой распространения микропластика в бассейне Оби. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»