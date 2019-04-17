Космический мусор закроет землянам Солнце

Космический мусор, которого становится все больше, может снизить количество солнечного света, поступающего на Землю. Об этом говорится в докладе, подготовленном специалистами Российской академии наук.

«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.

Сейчас оптическая толщина мелкого космического мусора не представляет собой значительной величины, передает «Интерфакс». Однако со временем, по словам ученых, ситуация с излучением может заметно измениться.

Вокруг Земли, по оценкам специалистов Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, находится около 7,2 тысяч тонн космического мусора, состоящего из 18 тысяч объектов размером более 10 см и 150 млн совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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