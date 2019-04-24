Марсотрясение: на красной планете впервые зафиксировали подземные толчки

Французские сейсмологи зафиксировали первое землетрясение на Марсе. Полученные сигналы позволят ученым понять что-то о внутреннем строении красной планеты.

Французский сейсмометр SEIS был установлен на поверхность Марса в конце прошлого года. 6 апреля был получен первый слабый, но отчетливый сейсмический сигнал, сообщает Французское космическое агентство CNES.

Сила толчков была очень слабой, однако исследователи уверены, что сигнал исходил именно из недр планеты и не был результатом некоего внешнего воздействия, например, падения метеорита на поверхность.

Это доказывает, что Марс сейсмически активен, а значит, существует возможность узнать больше о его внутреннем строении и понять природу его ядра.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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