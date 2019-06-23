На Марсе обнаружены признаки жизни

Марсоход американского национального аэрокосмического управления Curiosity зафиксировал высокую концентрацию метана в атмосфере красной планеты. Об этом сообщает газета The New York Times. Данное открытие может говорить о наличии микроорганизмов на планете. Специалисты получили образцы 19 июня. В понедельник, 24 июня, после получения очередных данных с марсохода, пройдут дополнительные исследования. NASA пока официально не комментирует данную информацию.

Пока непонятно, вышел ли обнаруженный газ через трещины из недр Марса, где находился миллионы лет, или он образовался недавно под грунтом в результате жизнедеятельности неких бактерий. Ученые надеются, что дальнейшие исследования дадут ответ на этот вопрос.

Как отмечает издание, метан на Земле в основном вырабатывают бактерии, которые обитают в местах с ограниченным количеством кислорода – под землей или в кишечном тракте животных. Метан может также образовываться в результате геотермальных реакций.

Стоит отметить, что некоторое время назад на Марсе уже фиксировали наличие метана, но тогда открытие объяснили сбоем в работе научной аппаратуры.

В феврале сообщалось об обнаружении на Марсе нескольких территорий с гигантскими запасами водяного льда. Открытие было сделано российскими учеными на основе данных, полученных космическим зондом Trace Gas Orbiter (TGO), созданным в рамках совместной российско-европейской программы «ЭкзоМарс».

В апреле французские ученые зафиксировали первое землетрясение на Марсе. Полученные сигналы позволят ученым понять что-то о внутреннем строении красной планеты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

Японские ученые рассказали о влиянии вина на организм пожилых людей. / Ученые заявили о смертельном риске из-за переработок. / Из курганской школы уволили учителя-наркомана. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»