Российские ученые заявили об обнаружении гигантских запасов льда на Марсе

На Марсе обнаружено несколько территорий с «гигантскими запасами водяного льда». Открытие было сделано российскими учеными, на основе данных, полученных космическим зондом Trace Gas Orbiter (TGO), созданным в рамках совместной российско-европейской программы «ЭкзоМарс», сообщили на заседании Совета Российской академии наук по космосу.

«На Марсе есть несколько обширных областей, которые приблизительно на треть состоят из обыкновенного водяного льда. Две такие области расположены почти в противоположных точках Марса – в северном и в южном полушариях», – рассказал сотрудник Института космических исследований Игорь Митрофанов. По его словам, одна из областей получила название «Великая водяная территория».

Ученый пояснил, что существующие на Марсе запасы льда распределены по поверхности планеты неравномерно, что объясняется совокупностью множества факторов, связанных с геологической историей четвертой планеты. «Часть марсианских запасов льда обязана своим появлением вулканической активности, в результате которой на поверхность была выброшена первичная вода, существовавшая в недрах Красной планеты с самого ее формирования», – цитирует Planet Today Митрофанова.

Из-за особенностей своей орбиты зонд TGO не сможет изучить полярные области Марса на предмет наличия запасов льда. Ученые, при этом, полагают, что на полюсах планеты может быть еще больше замерзшей воды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.19

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