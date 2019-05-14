На Земле разбушевалась мощная магнитная буря

На Земле началась наиболее мощная за полтора-два года магнитная буря. Она вызвана высокой активностью Солнца и чревата радиопомехами и яркими полярными сияниями, рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

«Если сравнивать с событиями последних лет, то это событие крупное. За последние полтора-два года это наиболее крупная магнитная буря, событие впечатляющее. Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи», – цитирует ученого РИА «Новости».

Он также отметил, что бывают бури и куда большей мощности. «Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в 10-20 лет. Это не рекордное событие», – пояснил Сергей Богачев.

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Нынешняя буря началась около 6:00 мск 14 мая и продлится до вечера, поскольку такого рода события продолжаются до 10 часов, а нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее грядущей ночи. На момент публикации данного материала событие проходило через свой максимум.

По словам ученого, событие может быть замечено метеочувствительными людьми.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.19

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