Молоко от больной коровы способно спровоцировать развитие рака

Молоко от больной лейкозом коровы может спровоцировать рак груди. То, что вирус лейкоза коровы – онкогенный и способен размножаться в молочной железе женщины – научно установленный факт, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

«Не описана конкретная патология, которая с этим связана. Но если онкогенный вирус размножается в молочной железе женщины, я, как биолог, допускаю возможность появления с той или иной частотой новообразований у женщин от этого», – сказал главный ветврач РФ. По его словам, вирусу лейкоза не нужно заходить в репродуктивный цикл, чтобы встроиться в геном, даже если убиты какие-то ферменты вируса.

Власов отметил, что пастеризованное молоко снижает угрозы, связанные с инфекционной патологией. При этом пастеризация не убивает споровые формы микроорганизмов. И неизвестно, как влияет пастеризация на опухолевые вирусы, так как этот вопрос не изучался.

Кипячение молока в домашних условиях – тоже не средство борьбы ни со споровыми формами, ни с другими вирусами, сказал главный ветврач.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.19

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