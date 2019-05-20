Тайна Бермудского треугольника: ученые выяснили происхождение самого мистического архипелага на Земле

Международная группа ученых раскрыла тайну образования Бермудских островов. Изучив состав вулканических пород, эксперты пришли к сенсационному открытию, пишет издание Science Alert.

До недавнего времени считалось, что вулканы на Земле образовываются из верхней породы мантии. Однако ученые подозревали, что вулканическое прошлое Бермудских островов было особенным.

Эксперты проанализировали образец горной породы (керн), извлеченный из скважины на Бермудских островах еще в 1972 году. Его длина составляла более 700 метров.

С помощью новых технологий ученые смогли более подробно изучить его морфологический состав на наличие изотопов, микроэлементов, признаков воды и летучих веществ. В результате исследователи обнаружили кристаллы, содержащие большее количество воды, чем обычно есть в зонах субдукции – областях на границах тектонических плит, где край одного скользит под другим. Совокупность минералов, обнаруженных в образце, также свидетельствуют о большом количестве воды.

По словам геолога Сары Мазза из Мюнстерского университета в Германии, это указывает на более глубокое происхождение вулкана на Бермудских островах.

«Когда я взяла образец керна, то заметила, что различные текстуры и минералогия сохранились в разных потоках лавы. Мы быстро подтвердили экстремальное обогащение композициями микроэлементов. Тайны островов начали раскрываться», – сказала Мазза.

Еще один участник исследования – геолог Эстебан Газель из Корнельского университета подчеркнул, что на Бермудских островах обнаружено первое доказательство, что материал из переходной зоны, между 400 и 650 километрами ниже поверхности Земли, также способен образовывать вулканы.

«Мы ожидали, что наши данные покажут, что вулкан был образованием мантийного шлейфа – апвеллинга из более глубокой мантии – так же, как это происходит на Гавайях. Но это первый раз, когда мы нашли четкое указание из переходной зоны глубоко в мантии Земли, что вулканы могут образовываться таким образом», – сказал он.

По мнению исследователей, это открытие может помочь выявить больше вулканов, которые могли возникнуть в темных глубинах, и помочь понять геологические процессы, которые сформировали нашу планету.

«С помощью этой работы мы можем продемонстрировать, что переходная зона Земли является чрезвычайно химическим резервуаром. Сейчас мы только сейчас начинаем осознавать его важность с точки зрения глобальной геодинамики и даже вулканизма», – сказал Газель.

Бермудский треугольник – это район в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Всемирную известность получил в связи с таинственными исчезновениями кораблей и самолетов, а также другими аномальными явлениями.

Москва, Мария Вяткина

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