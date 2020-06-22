Британские ученые нашли разгадку тайны Бермудского треугольника в Сибири

Британские ученые утверждают, что приблизились к разгадке тайны Бермудского треугольника. Специалисты нашли подсказку в Сибири. Об этом сообщает Daily Express.

Бермудский треугольник – это район в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Ученые всего миру давно бьются над разгадкой феномена Бермудского треугольника, который получил всемирную известность в связи с таинственными исчезновениями кораблей и самолетов, а также другими аномальными явлениями.

В этот раз эксперты обратили внимание на сибирские аномалии, а именно, кратеры, внезапно возникшие на Ямале и Таймыре. Согласно общепринятой гипотезе, глубокие провалы появились в результате мощных подземных взрывов газа. Метан выходит наружу, оставляя за собой идеально круглые воронки.

«Мы считаем, что то же самое имеет место и в Саргассовом море. Там тоже есть газовые гидраты, которые могут провоцировать разного рода аномалии. Например, самолеты могут разбиваться, попадая в насыщенный метаном воздух, а корабли могут тонуть в воде с большим количеством растворенного метана», – пояснили британские исследователи.

Стоит отметить, что подобные теории выдвигались и ранее, однако экспериментально они не были доказаны.

Лондон, Зоя Осколкова

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