Ученые обнаружили на Ямале бугры-предвестники новых гигантских провалов

Ученые обнаружили на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вспучивания на поверхности тундры. По оценкам исследователей, поднятия почвы могут являться предвестниками газовых выбросов, в результате которых образуются гигантские провалы. Такое мнение озвучил доцент кафедры Криологии Земли Тюменского индустриального университета Анатолий Губарьков.

В пресс-службе вуза сообщили, что бугры «зреют» примерно три года. Для населённых пунктов опасности они не представляют. Ближайшая воронка находится в 500 километрах к северу от Салехарда, причем наиболее опасная зона на Ямале смещена к западному побережью. На соседнем полуострове – Гыдане – воронка на 300 километров севернее Тазовского.

По мнению ученых, риск новых взрывов достаточно высок только на месторождениях Бованенковской группы: Харасавэйском и Крузенштернском, а также на востоке по той же широте. «Это очень опасный процесс, но прогнозируемый. На месторождениях в службах мониторинга работают опытные специалисты. Поэтому причин паниковать нет. «Зрелый» бугор в высоту два-три метра, не заметить такой прежде, чем он «сработает», невозможно. Единственное, где пока трудно спрогнозировать взрыв, это в реках и озерах», – говорит Анатолий Губарьков.

Как писал «Новый День», летом 2014 года в районе Бованенково был обнаружен первый кратер. Гигантскую воронку вблизи поймы реки Морды-Яха обнаружила группа нефтяников, облетавшая на вертолете нефтегазовые промыслы. Затем в течение двух лет подобные воронки нашли в других регионах Ямала. 28 июня 2017 года вблизи села Сеяха местные жители даже наблюдали взрыв газа, который образовал в земле воронку глубиной с девятиэтажный дом.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 24.01.18

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