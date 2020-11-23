В Арктике обнаружили загадочные воронки во льду

Ученые обнаружили во льдах Гренландии дыры, происхождение которые остается загадкой. Об этом сообщили специалисты NASA, изучающие снимки со спутников.

Странные воронки запечатлены на фотографиях, сделанных в 2018 году в рамках проекта IceBridge. Целью миссии было получить детальные снимки Северного и Южного полюсов. На одной из фотографий ученый Джон Соннтаг заметил несколько дыр, образовавшихся во льду, пишет Washington Post.

По предположению ученых, загадочные воронки могут быть свидетельством глобального изменения климата. Вероятно, подо льдом образовались более теплые озера, которые привели к размыванию шельфа.

«Некоторые фотографии, полученные в рамках проекта IceBridge, вызывают множество вопросов, на которые пока нет ответов. Например, серьезные опасения вызывают странные дыры во льду. Мы не понимаем, откуда они взялись», – отметил Соннтаг.

Специалисты также допускают, что это воздушные полости, которые проделали во льдах киты или тюлени. Впрочем, этот вариант вызывает сомнения из-за размера воронок, которые слишком велики для арктических животных.

Нуук, Зоя Осколкова

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