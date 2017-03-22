На Ямале обнаружили 200 озер необычного происхождения

Публикации за 22.03.17

Аэрокосмические снимки и экспедиции позволили изучить феномен образования на поверхности тундры на территории Ямало-Ненцкого автономного округа загадочных провалов (или воронок). Исследования были организованы в 2014-2016 годах Российским центром освоения Арктики при поддержке правительства ЯНАО.

По мнению члена-корреспондента Российской академии наук, заместителя директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василия Богоявленского, эти кратеры газового выброса однозначно образовались на месте бугров пучения (булгунняхов), ядро которых состоит изо льда.

Как пишет «Север-Пресс», кроме того, изучив снимки тундры, сделанные с большой высоты в 2015-2016 годах, ученые института выявили более 200 озер с многочисленными кратерами и их брустверами в донных отложениях, сообщили в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

Во время аэрокосмических наблюдений на некоторых озерах выявили признаки дегазации. Они проявляются в локальных проталинах на ледовом покрове и замутнениях воды. При дешифрировании данных аэрокосмических наблюдений в тундре полуостровов Ямал и Гыдан ученые выявили несколько тысяч булгунняхов. Их существование на территории всей Арктики, включая Аляску и Канаду, науке известно давно и в своем абсолютном большинстве они не представляют угрозы кроме случаев подтока газа.

В департаменте по науке и инновациям автономного округа скорректировали информацию о семи тысячах газовых пузырей в регионе, ранее появившуюся в некоторых СМИ. «Газовые пузыри» – в просторечии другое необычное явление, зафиксированное в июле 2016 года на острове Белый. Тогда аномально жарким летом в результате оттаивания вечной мерзлоты поверхность почвы начала вздуваться. Из пузырей интенсивно выделялись метан и углекислый газ, по всей видимости, биогенного, например, болотного происхождения.

Напомним, летом 2014 года в районе Бованенково был обнаружен кратер. Гигантскую воронку вблизи поймы реки Морды-Яха, в 30 километрах от Бованенковского месторождения, обнаружила группа нефтяников, облетавшая на вертолете нефтегазовые промыслы.

Диаметр ямальского кратера вместе с бруствером около 60 метров. Сам кратер, расположенный внутри бруствера, имеет диаметр около 30 метров. Глубину кратера ученые приблизительно оценивают в 50 метров и более. Кратер образовался, предположительно, прошлой осенью или зимой.

После научной экспедиции на Ямал ученые выдвинули гипотезу о происхождении огромной воронки. Вероятно, она появилась в результате выброса газа. Как пояснили члены экспедиции, большинство тундровых озер округлой формы на полуострове Ямал имеют термогазовое происхождение, как и названная в народе «Ямальская воронка». Процесс происходит на территориях, где существуют палеомерзлота и подземные льды.

Салехард, Иван Гридин

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