На Ямале продолжают расти таинственные воронки, а тундра меняет рельеф

На Ямале продолжают развиваться процессы изменения рельефа тундры, а воронки газового выброса увеличиваются в размерах. Такие выводы сделали ученые, обработав уникальные данные о криогенных процессах на полуостровах Ямал и Гыдан, которые они собрали в три этапа в полевой сезон 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, сейчас учёные Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН анализируют материалы комплексных геокриологических исследований, проходивших на территории автономного округа. Экспедиция, возглавляемая доктором геолого-минералогических наук Мариной Лейбман и кандидатом геолого-минералогических наук Артёмом Хомутовым, изучала геокриологические условия в районе сел Гыда и Газ-Сале Тазовского района, работала на научно-исследовательском полигоне «Васькины Дачи» на полуострове Ямал, где ведётся многолетний мониторинг криогенных процессов и динамики озёр, образовавшихся на месте воронок газового выброса.

Исследования на полигоне «Васькины Дачи» показали, что высокие темпы разрушения термоцирков – специфических углублений на склонах, образующихся при вытаивании мёрзлого грунта и льда и меняющих рельеф тундры, продолжаются и в этом году. По словам ведущего научного сотрудника Института криосферы Земли Артёма Хомутова, развитие новых форм рельефа связано с аномально жарким летом 2016 года, к концу которого стали разрушаться даже зарастающие термоцирки. Между тем, мониторинг кровли многолетнемёрзлых грунтов показал, что глубина протаивания сезонно-талого слоя в текущем году не достигла аномально высоких значений прошлого года.

Работавшие в составе экспедиции кандидат географических наук Александр Кизяков и аспирант Дмитрий Некрасов из МГУ им. М.В. Ломоносова отобрали пробы льда и отложений в двух термоцирках, чтобы после лабораторных исследований получить химический и изотопный состав льда, состав присутствующего в нём газа. В дальнейшем это позволит уточнить генезис и условия формирования вытаивающих льдов и сравнить полученные данные с уже имеющимися по Ямалу и Гыдану.

Кроме того, учёные побывали на озерах, образовавшихся на месте двух воронок газового выброса в районе Бованенковского месторождения. Озеро на месте самой первой из обнаруженных в 2014 году воронок продолжает увеличиваться. Перемычка между ним и соседним термокарстовым озером разрушилась, соединив оба водоема. Небольшое количество осадков и постепенный размыв бруствера воронки, отделяющего объект от соседнего ручья, привели к снижению уровня воды в озере относительно прошлого года. Темпы развития второй воронки оказались не такими значительными. Участники экспедиции взяли пробы в обоих озерах для получения химических показателей, в том числе концентрации метана, для сравнения с результатами исследований прошлых лет. По словам Артёма Хомутова, вода в обеих воронках по-прежнему характеризуется очень высокой мутностью и отличается от других близлежащих озер.

На втором этапе экспедиции в Пур-Тазовском междуречье в районе села Газ-Сале ученые Института криосферы Земли провели повторную тахеометрическую съемка торфяного массива с активно вытаивающими полигонально-жильными льдами для оценки скорости их деградации. По сравнению с 2016 годом общая длина участков с полностью оттаявшими жилами увеличилась, что привело к изменению рельефа – возникновению туннелей и канав, опасных «висячих» участков в тундре.

На полуострове Гыдан, где проходил третий этап исследований, мониторинг геокриологических процессов показал, что глубина протаивания сезонно-талого слоя также не достигла максимальных показателей прошлого года. Геокриологические исследования имеют огромное значение для промышленного развития арктического региона, помогают оценить последствия происходящих изменений для инфраструктуры и экосистем.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 13.10.17

В Югре сел на мель «Метеор» из Салехарда. Пострадали люди. / Наследство Владимира Путина. Авторская колонка политолога Алексея Мартынова. / Слух дня: осенний «губернаторопад» не затронет УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»