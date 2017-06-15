На Ямале в небо поднялся гигантский столб газа (ВИДЕО) / Напуганные жители покинули свои дома

Жители дачного поселка «Озерное», вблизи Нового Уренгоя, в ночь на 13 июня проснулись от оглушительного шума, который был схож со звуком работающего реактивного двигателя.

По словам жительницы ДНТ «Озерное» Евгении Могилиной, выглянув в окно, она увидела, как от поверхности земли в небо поднимался огромный столб белого вещества, и предположила, что произошла авария на газопроводе. «Мы, так догадались, что это, скорее всего, газ. Я позвонила во все службы, но спустя минут пять все затихло. Я подумала, наверно поломку (газопровод – прим. ред.) перекрыли и все в порядке – можно ложиться спать. Только легли, а оно заново и с большей силой – мы сразу детей собрали, даже не одевали, взяли документы и в машину – бегом в город, потому что страшно было. Откуда мы знаем, что у них там?», – приводит слова очевидицы «Вести-Ямал» (видео).

По предварительной информации случившееся – может быть результатом выброса газа. Официальных комментариев пока нет.

По мнению наблюдателей, выброс газа мог быть как техногенного, так и природного характера. Как писал «Новый День», летом 2014 года на Ямале, в районе Бованенково, был обнаружен кратер. Гигантскую воронку вблизи поймы реки Морды-Яха, в 30 километрах от Бованенковского месторождения, обнаружила группа нефтяников, облетавшая на вертолете нефтегазовые промыслы.

Диаметр ямальского кратера вместе с бруствером около 60 метров. Сам кратер, расположенный внутри бруствера, имеет диаметр около 30 метров. Глубину кратера ученые приблизительно оценивают в 50 метров и более. Кратер образовался, предположительно, прошлой осенью или зимой.

После научной экспедиции на Ямал ученые выдвинули гипотезу о происхождении огромной воронки. Вероятно, она появилась в результате выброса газа. Как пояснили члены экспедиции, большинство тундровых озер округлой формы на полуострове Ямал имеют термогазовое происхождение, как и названная в народе «Ямальская воронка». Процесс происходит на территориях, где существуют палеомерзлота и подземные льды.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 10.05.17

На пляже Мертвого моря умер депутат Госдумы от ЛДПР. Трагедия случилась еще 6 мая. / Российские ученые пророчат катастрофу планетарного масштаба. Угроза исходит от арктического шельфа. / Житель Салехарда извинился за осквернение Вечного огня (ВИДЕО). И возложил цветы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»