Ученые раскрыли тайну появления глубоких кратеров на Ямале

Российские ученые разгадали секрет появления воронок на Ямале. Оказалось, что речь идет о выходе природного газа. Предшествовали глубоким кратерам высокие бугры, газ «надувал» мерзлую почву, а затем резко выходил наружу, после чего в земле оставались ямы.

Результаты исследования, в котором приняли участие сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также ученые инженерно-технологического центра «Сканэкс», Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН и Института криологии и криософии Тюменского государственного университета, опубликовал журнал Remote Sensing.

Раскрыть тайну появления загадочных воронок удалось с помощью фотографий со спутника. «В результате обработки разновременных космических снимков сверхвысокого разрешения построены детальные цифровые модели рельефа ключевых участков до и после появления воронок», – говорят ученые.

Сначала на поверхности земли появились бугры высотой от двух до пяти метров. С увеличением давления происходил взрыв, природный газ выходил, образовалась воронка.

Напомним, летом 2014 года в районе Бованенково был обнаружен первый кратер. Гигантскую воронку вблизи поймы реки Морды-Яха обнаружила группа нефтяников, облетавшая на вертолете нефтегазовые промыслы. Затем в течение двух лет подобные воронки нашли в других регионах Ямала. 28 июня 2017 года вблизи села Сеяха местные жители даже наблюдали взрыв газа, который образовал в земле воронку глубиной с девятиэтажный дом.

Салехард, Зоя Осколкова

Салехард. Другие новости 11.12.17

Индийские ученые: 23 декабря вирус из космоса уничтожит человечество. / Недосыпание может привести к алкоголизму. / В Египте нашли две древние гробницы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»