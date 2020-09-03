Портал в ад: в ямальской тундре нашли очередную черную воронку

На Ямале обнаружена новая загадочная «черная дыра» в земле. Это 17-ая по счету воронка, найденная на территории округа. Об обнаружении очередной воронки 3 сентября сообщает Telegram-канал правительства ЯНАО.

«Ученые называют это явление гидролакколитами – буграми газового пучения», – сообщается в Telegram-канале.

Изучением «черных дыр» в земле, которые выглядят пугающе, ученые занимаются не первый год. Первый гигантский провал был обнаружен на Ямале в 2014 году в 37-40 км от Бованенково. Для изучения геологического явления тогда был снаряжен отряд, в состав которого вошли ученые. Озвучивались разные версии происхождения дыры в арктическом регионе. Одна из них – потепление климата, в результате чего начали оттаивать мерзлые породы и через них начал выходить сланцевый газ.

Салехард, Дарья Котова

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