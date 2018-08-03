«Что случилось с вашей лодкой?» Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бермудский треугольник – это район в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Всемирную известность получил в связи с таинственными исчезновениями кораблей и самолетов, а также другими аномальными явлениями.

Выдвинуто множество разных гипотез происходящего: от происков инопланетян и воздействия Атлантиды, затонувшей «где-то в этом районе» до особенностей рельефа и банального воздействия штормов.

Версия британских ученых звучит как заголовок желтой прессы, но имеет под собой доказательную базу: во всем виноваты гигантские «волны-убийцы» – возникающие во время шторма словно из ниоткуда они обладают мощью, противостоять которой не может даже самый большой корабль.

«Несомненно, в этой области зарождаются высокие волны, – заявил один из исследователей, океанограф Саймон Боксалл. – Они появляются везде, где происходит несколько штормов одновременно».

Такие волны достигают 30-метровой высоты, выглядят как стена воды и появляются неожиданно, подтверждают эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Их фиксировали в некоторых регионах Южной Африки, где на протяжении многих лет наблюдались похожие исчезновения кораблей и самолетов.

Чтобы проверить свою теорию, ученые создали модель USS Cyclops – это огромное судно с тремя сотнями человек на борту пропало в Бермудском треугольнике в 1918 году. В специальной емкости было смоделировано движение воды в Бермудском треугольнике. Выяснилось, что «взрывающиеся» волны действительно способны быстро потопить корабль, причем, чем больше судно, тем меньше у него шансов спастись – маленькие корабли могут выбраться на гребень волны, а большие разламываются надвое.

А если судном управляет неопытная команда, трагедия неизбежна.

Около трети всех зарегистрированных и находящихся в частной собственности океанических судов в США находятся в штатах и на островах неподалеку от Бермудского треугольника, поясняют исследователи. По данным береговой охраны, 82% инцидентов на этой территории происходили с людьми, не имеющими навыков работы в океане и не проходивших соответствующего обучения.

«Берем треть всех кораблей США и отправляем их в Бермудский треугольник – вот вам и мистические исчезновения», – говорит Боксалл, добавляя, что далеко не на всех судах установлены радиоприемники или используются устройства навигации.

«Несколько раз, работая в море, мы сталкивались с людьми, которые ориентируются по дорожной карте, – цитирует ученого «Газета». – Некоторые полагались на встроенные в телефон навигаторы, но когда вы отплываете километров 50-60 от берега, сигнал теряется».

Добавим к этому изменчивые погодные условия – например, внезапный шторм, который дезориентирует неопытных моряков и дополнительную опасность виде отмелей, которых, кстати, в Бермудском треугольнике достаточно много: оказавшись в сердце бури без возможности выровнять курс или позвать на помощь, незадачливые моряки имеют все шансы погибнуть.

Ученые проверили и другие версии – и отбросили магнитные аномалии: они действительно существуют и связаны с движением мантии Земли под корой, но ближайшая из них находится от треугольника более чем в 1,5 тысячах км на юг, около Бразилии.

Еще одну версию – затаившихся в воздушных карманах под водой скоплений взрывоопасного газа – экспериментально подтвердить не смогли.

«Теоретически, это возможно, но в мире есть много мест, где это может произойти. Не только в Бермудском треугольнике, – отметил Боксалл. – Бермудский треугольник можно расширить – он покрывает весь земной шар: волны возникают везде, подводные карманы с опасным газом встречаются везде. И там, где сконцентрированы любители без какого бы то ни было опыта, мы получим большое количество загадочных исчезновений».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.08.18

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