Космонавты провели уборку и вернули забытое 10 лет назад в космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос, чтобы провести уборку и выкинуть мусор. Заодно специалисты забрали полотенце, которое 10 лет находилось снаружи МКС.
Трансляция внекорабельной деятельности проводилась на сайте «Роскосмоса». Полотенце использовалось для протирки скафандров и провисело в вакууме 10 лет. Кононенко с Овчининым убрали его в специальный контейнер, полотенце отправят на Землю для изучения.
Кроме того, космонавты почистили иллюминаторы модуля «Поиск», взяли пробы с поверхности станции, а также выбросили отработавшие измерительные блоки.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 29.05.19
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