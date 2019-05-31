Ученые экспериментально подтвердили смелую теорию Стивена Хокинга

Исследователи из Израильского технологического института нашли подтверждение теории Стивена Хокинга, выдвинутой им еще в 1974 году. Им удалось это сделать в ходе серии экспериментов при помощи ранее созданного земного аналога черной дыры. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature, а коротко открытие описывает Phys.org.

Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее. Физик-теоретик утверждал, что в некоторых случаях, когда возникают так называемые спутанные пары частиц, только одна из них притягивается черной дырой, а другая от нее отталкивается. Хокинг также предсказал, что излучение должно быть теплым, а его температура зависит от размера черной дыры. До последнего времени проверить это было невозможно.

В ходе эксперимента исследователи сумели заставить один из пары фононов попасть в поток атомов, притягиваемых черной дырой, а другому было позволено «убежать». Также ученые измерили температуру обоих фононов. Полученный результат доказал, что излучение является теплым, что согласуется с предсказанием Хокинга. Впрочем, по-прежнему единственным достоверным способом доказать данную теорию является создание технологии, способной измерить излучение реальной черной дыры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.05.19

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