Ученые зафиксировали рекордное таяние ледников: планете угрожают природные катаклизмы

Ученые бьют тревогу – температура воздуха в Гренландии на прошлой неделе была почти на 4 градуса выше нормы. Как пишет Science Alert, мощное таяние ледников, которое в этом сезоне наблюдается во всей Арктике, может спровоцировать природные катаклизмы по всему миру, а больше всего может «достаться» США.

По данным Европейского центра прогнозирования, в минувшую среду температура над Гренландией оказалась выше нормы примерно на 40 градусов по Фаренгейту (примерно 4,4 С). По словам ученых, такая высокая температура спровоцировала активное таяние ледников. Согласно информации Национального центра данных по снегу и льду, таяние ледяного покрова Гренландии в этот временной промежуток было самым мощным за последние годы.

Как отметил сотрудник Колумбийского университета Марко Тедеско, в результате необычайно теплой температуры на востоке и в центральной части Гренландии таяние затронуло почти половину (45%) всего ледяного покрова.

Ученые обратили внимание, что такие значения обычно характерны для середины лета. По их оценке, нынешние показатели максимально приблизились уровню 2012 года, который стал «печально известным», когда ледяной покров Гренландии уменьшился больше всего. «Те, кто следит за ледяным покровом, говорят, что таяние в 2019 году может соперничать с ним», – считают в научном сообществе.

По словам климатолога из Калифорнийского университета в Ирвайне Захари Лабе, в Арктике сейчас на удивление много «открытого моря». При этом учёный отмечает, что экстремальные условия, которые привели к рекордному таянию ледников, имеют серьезные последствия – возможны природные катаклизмы по всему миру. «Это еще одна серия экстремальных явлений, согласующихся с долгосрочной тенденцией потепления в Арктике», – сказал Лабе.

Ученые обратили внимание, что зоны высокого давления в Арктике, которые способствовали необычному теплу и активному таянию льдов, вытесняют холодный воздух в средние широты. В связи с этим на прошлой неделе во многих центральных регионах Северной Америки и восточной части США температура воздуха была ниже нормы. Таяние ледников также могло спровоцировать торнадо и рекордное наводнение в центральной части США, которые наблюдались в последние недели мая.

«Мы не можем сказать, что быстрое арктическое потепление вызывает эту особую картину, но это, безусловно, согласуется с этим», – отмечает старший научный сотрудник Исследовательского центра Woods Hole Дженифер Фрэнсис.

Напомним, во время природных катаклизмов в 2012 году в мире погибли 9,5 тысячи человек. Тогда ураган «Сэнди» разрушил дома тысяч жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута и нанес ущерб на 38 млрд евро. Наибольшее число жизней унес тайфун «Бофа», в результате которого на Филиппинах погибли более 1 тысячи человек и было разрушено 65,5 тысячи домов.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 15.06.19

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