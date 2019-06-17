«Хорошего мало»: в небе над Москвой «столкнутся» Марс и Меркурий

Завтра в небе над московским регионом можно будет наблюдать необычное небесное явление – сближение Марса и Меркурия. И если астрономы советуют искать планеты «в закатных лучах», то астрологи предупреждают о возможной опасности.

Как сообщила пресс-служба Московского планетария, сближение Марса и Меркурия произойдет вечером 18 июня. «Планеты сблизятся на расстояние меньше четверти диска Луны! Два светила окажутся всего в 13 угловых минутах друг от друга! Тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня 2019 года произойдет в 21:00 мск в созвездии Близнецы, две ярких звезды которого (Кастор и Поллукс) будут располагаться немного выше и севернее (правее) и послужат хорошим ориентиром для поиска сблизившихся планет», – отмечают астрономы.

По их словам, тандем двух планет можно будет наблюдать низко над северо-западным горизонтом только до 22:30, так как после 23:00 мск обе планеты скроются под горизонтом. «После того как Солнце скроется за горизонт в 21:15 мск, постарайтесь в его закатных лучах отыскать Меркурий и Марс, которые будут находиться низко над северо-западным горизонтом, под звездами Кастор и Поллукс», – советуют в планетарии.

Между тем, как пояснила в комментарии РИА «Новый День» астролог Виталия Осипова, такой «тандем» может повысить агрессивность людей. «Меркурий действует как сфера жизни – он отвечает за общение, движение. А Марс в данном случае выступает окраской – то есть в этих сферах повышается агрессивность, увеличится импульсивность действий», – отметила она.

По ее словам, в астрологическом плане «хорошего» в таком сближении – мало. «Речь людей может стать более гневливой, обстановка на дороге может быть более агрессивной – Марс может привести к такому результату. В принципе, хорошего мало из такого тандема», – заключила астролог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.06.19

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