25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала список World University Rankings 2020, в который вошли 25 российских учебных заведений. Лидером среди вузов России остается МГУ. Возглавляет рейтинг восьмой год подряд Массачусетский технологический институт MIT.

Из 25 университетов России 15 улучшили свои позиции, пять – ухудшили. Два российских вуза не смогли удержаться и вышли из топ-1000 World University Rankings.

Московский государственный университет занял 84-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Впервые за все время составления рейтинга второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет (231-я позиция). Санкт-Петербургский государственный университет (234-я позиция) занимает третье место среди учебных заведений России, попавших в список.

Четвертым был признан Томский государственный университет (268-я позиция), затем идут Московский государственный технический университет имени Баумана (284-я позиция), Московский физико-технический институт (302-я позиция), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (322-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (329-я позиция), Уральский федеральный университет (364-я позиция) и Московский государственный институт международных отношений (366-я позиция).

При этом два университета в 2019 году вышли из World University Rankings – Алтайский государственный университет и Сибирский федеральный университет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

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