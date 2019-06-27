Ученые вплотную приблизились к выращиванию натуральных зубов для протезирования

Российские и японские ученые нашли клетки, которые с большой вероятностью отвечают за процесс образования зубной ткани у человека и могут быть использованы для ее выращивания для пациентов, сообщает Дальневосточный федеральный университет.

Изучением данной темы занимаются учёные-гистологи и стоматологи Департамента фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ в сотрудничестве с российскими и японскими коллегами. Статья об исследованиях опубликована в International Journal of Applied and Fundamental Research.

«Учёные ДВФУ исследовали ранний этап развития полости рта эмбриона в период закладки зубов, используя для этого пренатальные ткани человека. Им удалось идентифицировать несколько типов клеток, которые участвуют в формировании одного из зачатков зуба – эмалевого органа. Среди них идентифицированы хромофобные клетки, которые также отвечают за развитие зубов человека в первые недели формирования эмбриона. Полученные данные могут стать фундаментальной основой для развития биоинженерных методов терапии в стоматологии и гастроэнтерологии», – говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Ивана Ревы, попытки использовать для выращивания зубов только стволовые клетки не увенчались успехом: на полученных образцах отсутствовала эмаль. «Клетки, идентифицированные нами, возможно, станут недостающим звеном, которое необходимо, чтобы выйти на принципиально новую ступень качественного стоматологического лечения. Имплантаты, полностью идентичные зубам человека, без сомнения, будут лучше, чем титановые, а срок их использования может быть более длительным», – сказал ученый.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 27.06.19

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