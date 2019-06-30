Ученые установили, что люди испытывают «перед смертью»

Интернациональный коллектив из Дании, Норвегии и Германии выяснил, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или «околосмертный опыт» от англ. near-death experiences). Презентация результатов их работы состоялась в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии, передает Medicalxpress.

Исследование охватило добровольцев из 35 стран. Выяснилось, что околосмертные переживания испытывали те, кому не угрожала смертельная опасность (хотя они были уверены в обратном), а так же люди, кто действительно был близок к гибели. Например, те, кто становился участником ДТП или испытал сердечный приступ.

По словам добровольцев, состояние, которое им казалось предсмертным, было связано с искаженным восприятием времени. Это отметили 87% людей. Еще 65% ощутили исключительную скорость мышления, 63% рассказали о резком обострении чувств. Не менее 53% вспомнили об ощущении нахождения вне своего тела. При этом 73% людей заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными. А 27% добровольцев опыт понравился.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.19

Алексей Текслер вручил дипломы выпускникам ЮУрГУ (ВИДЕО). / В крымской пещере нашли кости гигантской древней птицы. / Ученые вплотную приблизились к выращиванию натуральных зубов для протезирования. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»