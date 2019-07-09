Ученые нашли затерянный библейский город

Израильские ученые обнаружили ветхозаветный город Секелаг, в котором царь Давид спасался от царя Саула, пишет The Jerusalem Post – Israel News. Сообщается, что раскопки проводились группой ученых из Еврейского университета в Иерусалиме, Управления древностей Израиля и университета Маккуори в Сиднее.

Изначально археологи разрабатывали несколько площадок, где предположительно мог находиться город, в том числе в окрестностях Тель-Халифа возле кибуца Лахав, Тель-Шара на западе Негева и Тель-Шева. Однако «во всех этих местах не было преемственности поселений, включая как филистимлянское, так и поселений времен царя Давида. И только в Хирбет аль-Раи были обнаружены свидетельства, подтверждающие существование этих населенных пунктов.

Раскопки на этой площадке начались в 2015 году. Спустя почти 4 года археологам удалось добраться до слоев, датируемых XII-XI веками до нашей эры. Там были обнаружены остатки массивных каменных строений, орудия труда, сосуды и масляные лампы, в которых опознали спрятанные под половицами подношения божествам.

По словам ученых, из находки соответствуют библейским ссылкам.

Напомним, Секелаг – библейский город-форт, который принадлежал филистимлянам – древнему народу, который проживал в приморской части Израиля. Царь Гефский Анхус позволил жить в городке Давиду, когда тот спасался от царя Саула. Отсюда же Давид отправился в Хеврон, где сам был помазан на царство. Согласно Библии, в окрестностях города обиталo кочевое племя амаликитян семитского происхождения. Книга Царств повествует, как ополчению удалось сжечь город, а его жителей увести в плен.

Согласно библейским пророчествам, из рода Давида по мужской линии должен родиться Мессия. Согласно христианскому Новому Завету, Мессия уже явился, и это Иисус Христос.

Тель-Авив, Мария Вяткина

Тель-Авив. Другие новости 09.07.19

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