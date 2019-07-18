Климатолог посулил россиянам аномальную жару в ближайшие пять лет

В ближайшие 5 лет в России произойдет еще один экстремальный скачок климатических изменений, такой же, как в 2010 году. Такое заявление в эфире ТК «Звезда» сделал климатолог, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

Ученый заявил, что вероятность установления аномально жаркой погоды в каком-либо регионе России на длительный период очень высока. Причиной тому может стать приход блокирующего антициклона. Предпосылки для этого уже видны в мире в последние годы, их можно наблюдать и сейчас.

«В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие 5 лет такое в России точно случится», – уверен климатолог.

По его словам, главной проблемой наступившего глобального потепления является бездействие общества. «Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его остановить», – подытожил ученый.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.19

В Крыму выросло число дельфинов-мутантов. / Ученые разгадали тайну создания Стоунхенджа. / Массовая гибель пчел сулит России триллионный убыток. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»