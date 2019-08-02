Промышленный вылов ускорил эволюцию рыб

Исследователи выявили генетические изменения во время быстрой эволюции промысловых рыб, которая происходит под давлением человека, пишет Science. В качестве модельных животных ученые использовали геномы атлантических менидий, которые в условиях селекции вырастают или уменьшаются в размере за пять поколений. Оказалось, что у животных меняется частота аллелей в сотнях не связанных между собой генов, влияющих на скорость роста, а также в блоках связанных генов, играющих роль в адаптации популяции к местным условиям.

Из-за интенсивного вылова изменились скорость роста и время размножения многих коммерчески значимых популяций, уменьшая численность животных и препятствуя ее восстановлению. Исследователи показали, что вылов рыбы влияет на экспрессию генов и генетическое разнообразие в популяции, но в целом масштаб изменений пока мало изучен.

«Медленно растущие рыбы будут меньше по размерам и им будет легче не попасться в сети. Поэтому у них больше шансов передать свои гены будущим поколениям. Таким образом промысел рыбы может вызвать быстрые эволюционные изменения в темпах роста и других характеристиках. Мы наблюдаем много признаков таких изменений в диких популяциях, но неизвестно, какими генетическими изменениями они обусловлены», – рассказала Нина Теркилдсен (Nina Overgaard Therkildsen) из Корнеллского университета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.19

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