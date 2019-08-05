Ученые НАСА опасаются вызванной ударом астероида катастрофы

Астероид Апофис 99942, сближающийся с Землей, угрожает нашей планете, считают ученые НАСА. Столкновение с астероидом в 370 метров в поперечнике может произойти в 2029 году. В 2006 году ученые установили, что Апофис может миновать Землю, пройдя сквозь гравитационную «скважину» – крошечную территорию, где происходит изменение гравитации.

Ученые считают, что в апреле 2036 года астероид может оказать воздействие на Землю. Вероятность столкновения с ним в 2036 году невелика, но она есть в 2068 году. Ученые предупредили, что может произойти, если Апофис столкнется с Землей.

Орбита астероида определена не достаточно хорошо, потому сказать наверняка, в каком месте произойдет столкновение, пока нельзя. Если астероид минует ту самую скважину, то через 13 лет после этого он может столкнуться с Землей. Предположительно – неподалеку от Калифорнии. Как передает «Экология регионов», небесное тело упадет в Тихий океан, вызвав астероидное цунами, которая уничтожит жизнь в Северной Америке.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.08.19

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