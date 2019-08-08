Ученые назвали приятный способ профилактики деменции

Социальная активность на протяжении всей жизни снижает риск развития деменции в зрелом возрасте. К таким выводам пришли специалисты Университетского колледжа Лондона, передает PLoS Medicine.

Исследование охватило более 10 тыс. добровольцев, средний возраст которых в начале работы ученых составил 45 лет. В период между 1985 и 2013 годами добровольцы пять-шесть раз проходили опросы и когнитивные тесты, чтобы определить их социальную активность.

Показатели здоровья добровольцев отслеживались с помощью электронных медицинских карт вплоть до 2017 года. Выяснилось, что более общительные люди менее склонны к развитию деменции. «Мы обнаружили, что более высокая частота социальных контактов в возрасте 60 лет связана с более низким риском развития деменции, и это объясняется именно общением с друзьями, а не с родственниками. Также мы выяснили, что более частые социальные контакты в раннем и среднем возрасте могут создавать хороший «когнитивный резерв», – заключили специалисты.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 07.08.19

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