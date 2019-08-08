Сибирские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

Сибирские ученые установили, чью кровь предпочитают комары. Оказалось, что не последнюю роль в этом вопросе имеет группа крови человека. Многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее привлекательными для комаров, сообщили в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета.

Люди с кровью типа О (I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Насекомые садились на кожу людей с кровью типа О (I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А (II). Помимо группы крови на вкусовые предпочтения комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.

Кроме того, для поиска жертвы комары улавливают повышенное содержание углекислого газа в воздухе. В связи с этим, чем активнее у человека обмен веществ, тем большее количество назойливых кровососущих насекомых он привлечет. Этим объясняется и то, что комар с большей вероятностью укусит взрослого человека, а не ребенка. Весьма привлекательными для комаров также окажутся беременные, люди с высоким индексом массы тела, а также тех, кто занят физическим трудом.

Ученые также отметили, что комары действительно адаптируются и становятся более устойчивыми к популярным средствам от насекомых, потому разработка новых репеллентов не стоит на месте.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 08.08.19

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