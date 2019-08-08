Российские ученые открыли молекулу для эффективной борьбы с раком

Некоторые типы злокачественных опухолей в легких можно уничтожать с помощью аналогов белковых молекул вырабатываемых некоторыми нервными клетками. Первые опыты такого рода провели ученые из МФТИ и ИБХ РАН. Результаты опубликованы в журнале PLoS One.

Раковые клетки способны защищаться от уничтожения, игнорируя запускающие реакции клеточного самоуничтожения молекулы, или использовать их в качестве сигналов роста, а также вырабатывать не свойственные нормальным тканям вещества, отпугивающие иммунные тельца или делающие опухоль невидимой для них.

Сотни молекулярных биологов бьются над поиском механизмов защиты раковых клеток от уничтожения. «Недавно наши коллеги открыли белок Lynх1 в тканях легких, чья выработка снижается при развитии рака. Искусственное увеличение его производства с помощью редактирования генома привело к торможению роста опухолевых клеток. Мы предположили, что подобного действия можно добиться, используя водорастворимый аналог белка Lynx1», – рассказала РИА «Новости» сотрудник МФТИ и Института биоорганической химии РАН в Москве Екатерина Люкманова.

Это вещество – сигнальная молекула, используемая для обмена информацией между нервными клетками в мозге. Ученые обнаружили, что схожие рецепторы, реагирующие на молекулы Lynх1, присутствуют и на других клетках, обитающих в легких и почках человека. Это натолкнуло их на мысль, что данный белок может регулировать рост их тканей и влиять на развитие различных форм рака, связанных с никотином.

Ученые решили вырастить несколько культур опухолевых клеток кожи, легких и почек и проследили за тем, вырабатывают ли они молекулы Lynх1 и как они реагируют на их появление в питательной среде. Как оказалось, это вещество подавляет рост опухолевых тканей. Более того, данный белок блокирует действие никотина, не позволяя ему стимулировать рост рака.

Точный механизм действия Lynх1 пока изучается, однако биологи предполагают, что данный белок активирует большое число цепочек генов, блокирующих процесс деления клеток и включающих апоптоз (программа клеточного самоуничтожения). Как надеются ученые, дальнейшие опыты с Lynх1 и создание более простых и безопасных версий этой молекулы помогут им создать лекарство, способное защитить курильщиков от развития рака легких и уничтожать другие типы опухолей, связанных с никотином.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.08.19

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