Ученые обнаружили у ночных рыб габаритные огни

Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигаться в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу. Научная статья об этом открытии опубликована в журнале PLoS ONE. Ученые считают, что и другие виды глубоководных рыб пользуются вспышками света для координации движений в стае.

Множество особей предпочитают плавать в стае, так как это дает защиту от хищников и снижает энергозатраты на плавание. При формировании группы и ее перемещении рыбы руководствуются главным образом зрением (хотя информация от органов боковой линии тоже имеет значение). Члены стаи должны быть похожи друг на друга, чтобы хищнику сложнее было выбрать какую-то одну жертву и следить за ее перемещениями. Направление движения рыбы меняют, если видят, что кто-то другой в стае его сменил. Поэтому косяки рыб можно наблюдать почти исключительно днем и на сравнительно небольшой глубине – то есть при наличии света. Для некоторых видов даже посчитана минимальная освещенность, ниже которой стаи начинают распадаться.

Исследователи из Род-Айлендского университета, Йельского университета и Университета Райса под руководством Дэвида Грубера из Американского музея естественной истории нашли исключение – вид, представители которого держатся стаями и в темноте. Это большой фонареглаз из семейства Anomalopidae (фонареглазовые).

Рыюы этого вида способны к биолюминесценции. В 2013 и 2016 годах ученые провели две экспедиции на Соломоновы острова. Они использовали высокочувствительные видеокамеры без дополнительных источников света. Оказалось, что большие фонареглазы ночью плавают в стаях. Некоторые особи при этом генерируют биолюминесцентные вспышки, в том числе при изменении направления движения. Находясь в косяке, немалая доля фонареглазов практически не пользуется биолюминесценцией, но тем не менее ориентируется на сигналы, которые подают другие особи, и поворачивает туда же, куда повернули они.

Как отмечает N+1, биолюминесценция часто используется для общения между живыми организмами, но раньше не было известно, что она позволяет координировать действия рыб в стае. Авторы статьи предполагают, что другие виды рыб – в частности, мезопелагические или обитающие даже на большей глубине – тоже могут собираться в косяки и двигаться в них слаженно с помощью световых сигналов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.08.19

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