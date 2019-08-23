Ученые развенчали миф об одиноких любительницах кошек

Американские исследователи разрушили стереотип об «одиноких кошатницах». Результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science. Эксперты изучили реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В исследованиях приняли участие 450 женщин и 111 мужчин. 47% добровольцев сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки – у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 участников исследования.

«Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями», – подвели итог ученые.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.08.19

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