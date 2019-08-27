Гидрографы обнаружили в Арктике пять новых островов

В бухте Визе у западного побережья Новой Земли открыли пять новых островов. Открытие подтвердила гидрографическая группа, действующая в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Острова были замечены со спутника еще три года назад, передает «Интерфакс». На месте ученые провели топографическую съемку и подробно описали появившиеся клочки суши. Площадь самого крупного из островов составляет более 54 тысяч квадратных метров, а самого миниатюрного – 900.

Вероятно, острова вышли и растаявшего ледника. По словам ученых, подобные трансформации в результате климатических изменений стали обычным явлением в высоких широтах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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