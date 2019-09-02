Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю и ожидают ее повторения

Сейчас на Земле станции слежения фиксируют заметное усиление геомагнитной активности, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Колебания магнитного поля начались ещё 31 августа. После обеда субботы их амплитуда достигла уровня Kp=6, что соответствует двум баллам по пятибалльной шкале магнитных бурь. Магнитная буря продолжается и сейчас.

Ученые прогнозируют, что к середине понедельника, 2 сентября, амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться. Сотрудники лаборатории зафиксировали почти десятикратное повышение температура космической плазмы – с первоначальных 100 тыс. до примерно 1 млн градусов. Как уже говорилось, в настоящее время обстановка стабилизируется, и скорость ветра и его температура постепенно снижаются до исходных значений.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более крупное событие регистрировалось за прошедшие 8 месяцев лишь однажды – в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5.

Кроме того, ученые предупредили о приближении новой сильной магнитной бури. Так как потоки солнечного ветра «привязаны» к Солнцу и вращаются вместе с ним, то они, как и Солнце, совершают оборот за 27 дней. Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью Земля повторно окажется в этом потоке в конце сентября, ориентировочно, 27 – 28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, пока сказать трудно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.09.19

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